Onde visitar o Ancoradouro, o Côncavo do Coral e o Lago Baiacura no Capítulo 2 de Fortnite

A missão mais recente do Capítulo 2 de Fortnite, Escambo no Estaleiro, inclui 11 desafios diferentes para completar. Quando oito dos 11 da missão Escambo no Estaleiro forem completados, o jogador receberá uma tela de carregamento que revela a localização da letra oculta “T”.

Um dos desafios pede que os jogadores visitem a boat launch, the Coral Cove, and Flopper Pond no Capítulo 2 de Fortnite.

Ao completar o desafio, o jogador recebe impressionantes 52.000 de XP no jogo.

Veja as localizações para completar o desafio.

Imagem via Epic Games | Edição por Amanda Zelauskas

O Ancoradouro está localizado no círculo vermelho mais ao sul, a sudoeste das Misty Meadows, na área E8 do mapa do Capítulo 2 de Fortnite.

O Côncavo do Coral, a segunda localidade, está marcada com um círculo vermelho a noroeste do Litoral Límpido. Você vai conseguir identificar a concha gigante no topo de um prédio de madeira.

Por último, o Lago Baiacura fica entre as Fontes Salgadas e a Alameda Arborizada. Tenha em mente que há outro lago mais ao norte, então fique perto da área C5.

Ao visitar as três localidades, o jogador receberá XP no jogo e ficará mais perto de desbloquear a tela de carregamento do Escambo no Estaleiro.

Só os jogadores que tiverem o Passe de Batalha da Temporada 1 do Capítulo 2 poderão completar o desafio, então antes você precisa ter comprado o passe.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 31 de outubro.