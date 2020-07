Onde pegar o seu tridente no Côncavo do Coral para o traje do Aquaman em Fortnite | Dot Esports Brasil

Um Aquaman grande, forte e de cabelos longos, inspirado por Jason Momoa, está chegando a Fortnite na próxima atualização.

Para desbloquear o traje, primeiro você precisa completar alguns desafios. O próximo da lista envolve um tridente e o Côncavo do Coral.

Para pegar seu tridente no Côncavo do Coral, você precisa se dirigir bem a sudoeste no mapa. Você pode fazer isso saltando do Ônibus de Batalha, pegando um barco ou nadando. Logo acima do Litoral Límpido, no lado esquerdo de um redemoinho, você vai encontrar um pequeno arquipélago.

No quadrado mais superior e mais à esquerda do mapa e no que fica diretamente à direita dele, três ilhas (ou, mais precisamente, três rochas) podem ser vistas. Cada uma com seu tridente dourado.

Para completar o desafio é só nadar até as ilhas e pressionar E em cada um dos tridentes. Depois de interagir com o último tridente, você encontra um grande tubarão com dentes dourados.

Quando fizer isso, pode sair da partida e seguir para seu próximo desafio.

O desafio de pegar seu tridente no Côncavo do Coral ficará disponível a partir de quinta-feira, 16 de julho. Até agora, os tridentes não vão aparecer no jogo.

