Onde lançar fogos de artifício no Lago da Preguiça na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Entre no clima de 4 de julho.

Os desafios semanais, secretos e marcos não são os únicos que você pode completar em Fortnite.

Um pequeno e rápido desafio foi adicionado hoje ao jogo. O desafio provavelmente foi pensado para comemorar o feriado de 4 de julho, considerando o tema e a data.

O desafio pede que você lance fogos de artifício que estariam perto do Lago da Preguiça, mas a palavra “perto” pode ser um pouco vaga. Veja abaixo onde encontrar todos os fogos de artifício para comemorar e completar outro desafio em Fortnite.

O primeiro dos fogos fica localizado fora do Lago da Preguiça. Você precisa atravessar o rio e subir na primeira colina que encontrar.

É quase impossível dizer que o segundo fica ao menos perto do Lago da Preguiça. Você precisa seguir mais à esquerda depois de lançar o primeiro dos fogos.

Se seguir em direção ao sul depois de lançar o segundo dos fogos, você vai encontrar o terceiro em cima de outra colina.

O quarto e último dos fogos fica localizado no lado esquerdo da área montanhosa na qual você deve estar. Caso se confunda, já que a área é cheia de árvores, olhe as partes mais altas.

Chegue perto de cada um dos fogos de artifício e interaja com eles para fazer com que sejam lançados no céu.

O texto da missão pede que cinco fogos de artifício sejam lançados, mas quatro foram suficientes para completar o desafio e conseguir a recompensa de 14.000 de EXP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de julho.