Onde ficam todas as pontes de aço de cores diferentes na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A segunda semana de desafios da temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 está no ar, com 8 novos desafios para aumentar o nível do seu Passe de Batalha. Apesar de o número de missões semanais ter aumentado para 8, a quantidade de EXP ganha por missão foi reduzida, fazendo com que os Murais sejam ainda mais importantes para ganhar esses níveis.

Thor chamou Wolverine, Mulher-Hulk, Homem de Ferro, Groot, Doutor Destino, Tempestade e Mística para a ilha de Fortnite no trailer da temporada. Os personagens de Fortnite darão apoio aos heróis e vilões na Guerra Interdimensional contra Galactus, e os trajes dos personagens da Marvel poderão ser desbloqueados com o Passe de Batalha. Você também precisa completar alguns “Desafios Despertar” de cada herói e vilão para ajudá-los a recuperar seus poderes.

Um dos 8 desafios da semana 2 pede que você “use uma Lancha para passar por baixo de pontes de aço de cores diferentes”. Há, ao todo, 5 pontes de cores diferentes em Fortnite, e você só precisa passar por 3 delas para completar o desafio.

Onde ficam todas as pontes de cores diferentes na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2?

Se você completou os desafios do Deadpool na temporada 3 do Capítulo 2, deve estar familiarizado com as 5 pontes de cores diferentes que existem no mapa. Apesar de elas cobrirem o mapa inteiro de forma bem distribuída, as três pontes que ficam na parte superior do mapa ficam mais perto uma da outra.

Ponte vermelha

Ponte vermelha / Captura de tela via Epic Games Ponte vermelha / Captura de tela via Epic Games

Ponte azul

Ponte azul / Captura de tela via Epic Games Ponte azul / Captura de tela via Epic Games

Ponte verde

Ponte verde / Captura de tela via Epic Games Ponte verde / Captura de tela via Epic Games

Ponte roxa

Ponte roxa / Captura de tela via Epic Games Ponte roxa / Captura de tela via Epic Games

Ponte amarela

Ponte amarela / Captura de tela via Epic Games Ponte amarela / Captura de tela via Epic Games

O ideal, caso ainda esteja movimentado quando você for fazer a missão, é pegar alguns itens antes de começar. As pontes podem estar cheias de inimigos. Se perceber uma movimentação estranha na água, você pode jogar sua lancha em terra, se aproximar da ponte pela terra mesmo e voltar para a água apenas para passar por baixo dela.

Completar a missão concede 25.000 de EXP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 02 de setembro.