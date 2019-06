Onde ficam todas as festas na praia do desafio 14 Dias de Verão de Fortnite

O verão começou no Hemisfério Norte do planeta, e a Epic Games resolveu comemorar com desafios e prêmios especiais em Fortnite, no evento 14 Dias de Verão.

O evento começou hoje com apenas um desafio: dançar em diferentes festas na praia, que acontecem em vários lugares da ilha de Fortnite, para desbloquear um gesto exclusivo. É possível completar o desafio em qualquer modo padrão, competitivo ou por tempo limitado, inclusive os que foram adicionados ao jogo como parte do evento 14 Dias de Verão.

A parte mais difícil do desafio é encontrar todas as festas na praia. Ao chegar nos locais, você pode usar qualquer gesto, não necessariamente um de dança, para fazer progresso no desafio.

Todas as festas na praia estão localizadas perto de rios e lagos. Juntamos todas abaixo, com mais detalhes abaixo do mapa.

Todas as localizações de festas na praia

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Praia da Preguiça

Esta festa na praia fica ao norte da Praia da Preguiça, quase no fim da ilha.

Captura de tela via Epic Games

Lago do Saque

Dirija-se ao lado noroeste do lago para ver a festa e dançar.

Captura de tela via Epic Games

Torres Neo

Você vai ver esta festa na praia na margem do rio a sudeste das Torres Neo.

Captura de tela via Epic Games

Cratera Empoeirada

Há um pequeno lago a sudeste da Cratera Empoeirada. Vá até lá e dance na festa.

Captura de tela via Epic Games

Oeste do Paraíso das Palmeiras

A primeira festa na praia do Paraíso das Palmeiras fica em um laguinho a oeste da área, perto da grama.

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste do Paraíso das Palmeiras

A segunda festa na praia fica ao lado de um lago a sudoeste da cidade, a norte do posto de gasolina.

Captura de tela via Epic Games

Completando o desafio, você vai precisar esperar até que outros fiquem disponíveis ao longo dos 14 Dias de Verão. Seu prêmio estará no Vestiário.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 25 de junho.