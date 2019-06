Onde encontrar todas as bolas de praia gigantes nos 14 Dias de Verão de Fortnite

Os jogadores de Fortnite: Battle Royale têm outro desafio gratuito para completar no evento especial 14 Dias de Verão.

Agora, todos os jogadores desbloquearam o desafio do dia 2, que é de quicar uma bola de praia gigante em 5 partidas diferentes. É preciso estar em um modo padrão, competitivo ou por tempo limitado para fazer progresso no desafio e, infelizmente, não é possível completá-lo em uma partida só.

Se quiser correr com o desafio, uma boa estratégia é quicar uma das bolas assim que pousar, no começo da partida, depois sair e começar outra partida. Apesar de não poder usar bolas diferentes na mesma partida para completar o desafio mais rapidamente, você pode quicar a mesma bola em partidas diferentes. Isso poupa tempo e você pode começar 5 partidas voando. Mas, se quiser realmente jogar as partidas, pode precisar se planejar para saber onde quicar as bolas em segurança e ainda ter uma chance de vencer.

No mapa abaixo, você verá onde pode encontrar bolas de praia gigantes no evento 14 Dias de Verão de Fortnite.

Todas as bolas de praia

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Paraíso das Palmeiras

Captura de tela via Epic Games

Cratera Empoeirada

Captura de tela via Epic Games

Lago do Saque

Captura de tela via Epic Games

Depois de quicar as bolas de praia em cinco partidas diferentes, você desbloqueia o prêmio e dá mais um passo em direção ao acessório para as costas Vitamina.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 26 de junho.