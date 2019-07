Onde encontrar Quadros de Palhaço de Parque para o desafio dos 14 Dias de Verão de Fortnite

Os jogadores de Fortnite estão bem ocupados no verão (ou inverno, dependendo de onde você mora).

Desde que o evento 14 Dias de Verão começou, há desafios diários a completar para ganhar itens cosméticos exclusivos. Hoje, quem quiser um novo rastro de fumaça deve marcar 10 ou mais pontos em qualquer um dos Quadros de Palhaço de Parque que estão agora na ilha de Fortnite. Se você completou o desafio das festas na praia do primeiro dia, já sabe onde pode encontrar os quadros.

Todos os quadros de palhaço de parque estão exatamente onde as festas na praia estão. São quadros retangulares de madeira com palhaços pintados neles, e sempre ficam ao lado de um pequeno quadro de pontuação. Ao interagir com o quadro, você ativa um minijogo e tem que estourar os balões que vão começar a sair do quadro. Você precisa preparar a picareta (ou arma, se quiser fazer barulho sem motivo nenhum) e estourar 10 ou mais balões para completar o desafio. Se perder um balão, o jogo termina e você precisa tentar novamente.

A única outra exigência para completar o desafio é que você precisa estar jogando em um modo padrão ou por tempo limitado de Fortnite que não seja o Parquinho ou o Criativo. Esses são os únicos dois modos que não dão créditos ou progresso no desafio.

Aqui estão todos os quadros de palhaço de parque para o desafio dos 14 Dias de Verão de Fortnite. Você pode encontrar mais detalhes sobre os lugares específicos depois da imagem do mapa.

Todos os Quadros de Palhaço de Parque

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Praia da Preguiça

Este quadro de palhaço de parque está a norte da Praia da Preguiça, na margem direita do rio, atrás da festa na praia.

Captura de tela via Epic Games

Lago do Saque

Você pode encontrar este quadro a noroeste do Lago do Saque, ao lado de uma festa na praia.

Captura de tela via Epic Games

Torres Neo

Este quadro de palhaço fica na margem direita do rio a leste das Torres Neo.

Captura de tela via Epic Games

Cratera Empoeirada

O laguinho a sul da Cratera Empoeirada tem seu próprio quadro de palhaço.

Captura de tela via Epic Games

Oeste do Paraíso das Palmeiras

Outro laguinho tem um quadro, mas dessa vez é na área do deserto a oeste do Paraíso das Palmeiras.

Captura de tela via Epic Games

Sudoeste do Paraíso das Palmeiras

Há um segundo quadro no bioma do deserto, a sudoeste do Paraíso das Palmeiras.

Captura de tela via Epic Games

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 05 de julho.