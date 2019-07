Onde encontrar o Fortbyte 29 embaixo da árvore na Choupana do Atira-nozes na temporada 9 de Fortnite

Um dos últimos Forbtytes de cenário na temporada 9 de Fortnite está liberado. Quem tiver o Passe de Batalha premium já pode procurar pelo Fortbyte 29, que não requer nada especial para ser desbloqueado.

Os jogadores podem encontrá-lo embaixo da árvore na Choupana do Atira-nozes. Para interagir com o Fortbyte 29, é preciso estar em qualquer partida de Battle Royale que não seja do Parquinho ou Criativo, o que significa que modos de grandes equipes, como Equipe Tumulto, ainda permitem que você interaja com o Fortbyte em segurança para desbloqueá-lo.

A Choupana do Atira-nozes é uma grande cabana de madeira a norte dos Galpões Gelados. É fácil encontrar no mapa, e a árvore mencionada no desafio é uma árvore de Natal no térreo. A melhor forma de chegar lá rapidamente é destruir uma parede a oeste da cabana, bem ao lado da árvore. O Fortbyte estará lá.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Captura de tela via Epic Games

Se estiver jogando Solo, em Duplas ou Esquadrões, lembre de tomar cuidado e encontrar uma arma rapidamente se demorar a pousar. Alguns jogadores ficam escondidos esperando eliminar facilmente os que estiverem tentando pegar Fortbytes, então tenha uma arma para atirar se vir algum deles. Se não, você pode só tentar inteagir com o Fortbyte antes que alguém atire em você.

Conseguir 90 Fortbytes na temporada 9 desbloqueia o traje Singularidade. Depois que fizer isso, você pode interagir com os cinco capacetes espalhados pela ilha de Fortnite, cada um deles desbloqueando um estilo adicional. Eles ficarão disponíveis permanentemente.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 15 de julho.