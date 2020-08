Onde encontrar o desafio da nave espacial Astronada na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Agora você pode encontrar uma nave espacial em Fortnite e conseguir 14.000 de EXP facilmente ao fazer isso. Para completar o desafio secreto da Astronada, você só precisa se aproximar da nave vazia.

A nave foi vista anteriormente no jogo como a Nave Antiga. Era preciso encontrar suas partes perdidas para consertá-la e enviá-la para o espaço.

Captura de tela via Epic Games

Ela pode ser encontrada a leste da Plataforma Pênsil, perto da costa, antes da Cidade da Cordilheira. Mas antes de se aproximar da nave, você poderá ver que ela se ilumina em verde e ganha um pouco de energia. Aí, o desafio será completado.

O desafio não acrescenta nada à história, exceto pelo fato de mostrar que a nave voltou de alguma forma, e que seu dono poderia estar vagando pelo mundo. É uma tarefa simples que concede EXP sem muito esforço.

Ainda há tempo para completar o desafio Astronada, já que a temporada 4 do Capítulo 2 só começa em 27 de agosto. Na próxima temporada, acreditamos que mais detalhes serão revelados sobre a saga de Espectro vs. Sombra, além de diversas alterações do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 18 de agosto.