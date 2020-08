Onde encontrar novelos de lã na Toca do Gato na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 continua lançando conteúdo novo toda semana, e a sétima semana de desafios já chegou. A cada semana, novos desafios que concedem EXP do Passe de Batalha ao completar.

As missões semanais não são, porém, a única forma de ganhar EXP. A Epic Games também adicionou uma série de Missões Secretas e Marcos. Fazendo todas essas missões, você deve conseguir o nível mais alto do Passe de Batalha da temporada em um piscar de olhos.

Uma das missões da semana convida os jogadores de volta à Toca do Gato, onde devem encontrar novelos de lã. O desafio não parece relacionado à história da temporada, mas, conhecendo a Epic, isso pode mudar em questão de dias. Ao chegar à Toca do Gato, fique de olho nos novelos gigantes de lã, que não são difíceis de encontrar.

Onde ficam os novelos de lã na Toca do Gato na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2?

Três novelos de lã são suficientes para completar a missão, mas parece haver quatro espalhados na Toca do Gato.

Primeiro novelo de lã – Captura de tela via Epic Games

O primeiro novelo fica na área do posto de gasolina. Dirija-se à parte de trás do posto e deve encontrá-lo ao lado das escadas.

Segundo novelo de lã – Captura de tela via Epic Games

O segundo também está no posto de gasolina. Você precisa ir até o segundo andar do posto, seja usando as escadas já citadas ou construindo. Haverá uma porta fechada entre você e o novelo, porém, o que exige que você traga um Capanga ou se disfarce. Você também pode derrubar uma das paredes, mas lembre-se dos Capangas, já que eles podem atirar quando você menos espera.

Terceiro novelo de lã – Captura de tela via Epic Games

Para chegar ao terceiro novelo de lã, você precisa atravessar a rua e entrar no complexo que fica de frente para o posto de gasolina. Use a entrada principal e vire à esquerda depois de entrar. Haverá dois contêineres amarelos empilhados, e o terceiro novelo de lã estará dentro do contêiner de cima.

Quarto novelo de lã – Captura de tela via Epic Games

Se perder algum dos três primeiros, o quarto novelo de lã fica perto do terceiro. Siga à esquerda dos dois contêineres amarelos e saia do complexo. À medida que você se afasta da Toca do Gato, será possível ver um arranhador gigante em forma de torre, que pertence ao Miáusculo. O último novelo de lã fica em cima dessa torre. Mas você precisa construir para chegar lá em cima.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 30 de julho.