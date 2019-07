Onde encontrar cartazes de serviço de utilidade pública para o desafio da semana 10 da temporada 9 de Fortnite

Agora, com a chegada da semana 10 da temporada 9 do Passe de Batalha, os jogadores de Fortnite: Battle Royale têm novos desafios para completar. Entre eles, há um que pede que os jogadores visitem 5 diferentes cartazes de serviço de utilidade pública nas Torres Neo, na Usina Urbana ou no Super Shopping.

Esses cartazes de serviço de utilidade pública são telões que mostram um sinal de alerta vermelho em cada uma das áreas. Tudo que você precisa fazer para o desafio é se aproximar deles, e você pode visitar os cinco em quantas partidas quiser ou precisar, desde que não sejam partidas do Parquinho.

Em cada uma das três áreas, há mais de 5 cartazes, então você não precisa ir de um lugar para outro para completar o desafio. É só escolher um dos lugares e visitar todos os cartazes de lá.

Quando você tiver visitado 5 dos cartazes de serviço de utilidade pública, vai ganhar 5 Estrelas de Batalha ao retornar para o Lobby.

Abaixo, estão os mapas detalhados de onde encontrar os cartazes para o desafio de Fortnite.

Torres Neo

Nas Torres Neo, os cartazes estão distribuídos igualmente pela área. A forma mais eficiente de completar o desafio aqui é ter um veículo como a Bola de Hamster para se mover com rapidez e segurança, mas você também pode pousar aqui em duas ou três partidas se quiser completar o desafio com mais calma.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Super Shopping

Todos os cartazes no Super Shopping estão no prédio principal da área. Indo lá, você pode facilmente visitar os cinco em uma partida só.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Usina Urbana

Esse deve ser o lugar mais fácil para completar o desafio, já que todos os cartazes ficamjuntos no sul. Porém, você pode precisar de material para construir estruturas suficientes para se mover de forma eficiente.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.