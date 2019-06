Onde encontrar a Estrela de Batalha secreta da semana 5 da temporada 9 de Fortnite

Chegaram novos desafios semanais de Fortnite: Battle Royale para todos os jogadores. São os desafios do Passe de Batalha da semana 5, e quem completar todos eles, se tiver completado os desafios de outras 4 semanas da temporada, vai poder encontrar uma Estrela de Batalha secreta.

Ao completar os desafios de 5 semanas, você vai receber uma nova tela de carregamento. Na imagem, haverá uma pista do local da Estrela de Batalha secreta da semana. É possível ver e pegar a estrela em qualquer modo do Battle Royale exceto o Parquinho e ela dará uma categoria do Passe de Batalha assim que você sair da partida.



Ao desbloquear a tela de carregamento, você vai ver um personagem de Fortnite envolvido em uma espécie de tempestade. No canto direito, há as coordenadas B2, B3, C2 e C3. São coordenadas do mapa de Battle Royale, e é na interseção delas que você vai encontrar a Estrela de Batalha secreta.

Imagem via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

A interseção fica bem perto de uma turbina nas Colinas Assombradas, a noroeste do Parque Agradável. Se você pousar bem na interseção, vai ver grama seca e ouvir um efeito sonoro. É aí que o ícone da Estrela de Batalha deve brotar do chão para que você possa interagir com ele. Pegue a estrela e garanta sua categoria fácil e gratuita do Passe de Batalha.

Captura de tela via Epic Games | Edição por Bhernardo Viana

Captura de tela via Epic Games

Se não conseguir ver a Estrela de Batalha, confira se está em um modo de jogo válido e se tem o Passe de Batalha premium com, no mínimo, 5 semanas completas de desafios. Se alguma dessas situações não se aplicar a você, não será possível ver a Estrela de Batalha.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 06 de junho.