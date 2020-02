Onde encontrar a “carta do Deadpool para a Epic Games” na temporada 2 de Fortnite Capítulo 2

Se entrar em Fortnite: Battle Royale hoje, talvez você veja que um certo personagem vermelho da Marvel entrou na briga. Ele até ofereceu sua própria linha de itens e cosméticos exclusivos para os jogadores.

Isso aí, Deadpool entrou na briga… de certa forma.

De qualquer forma, se você tiver comprado o Passe de Batalha e entrar no bunker secreto de Deadpool, pode ver na tela do computador que Deadpool tem uma lista de desafios semanais para completar. O grande desafio de hoje é “Encontre a carta do Deadpool para a Epic Games”.

Então, onde ela fica?

Ela fica no mesmo cômodo que o computador, escondida no chão no canto inferior esquerdo. Se você tiver o Passe de Batalha, ela deve estar em destaque e você não precisa entrar em uma partida para encontrar.

Então é só o caso de clicar nela e ler para completar a missão.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.