Onde coletar ou consumir Itens de Coleta no Pomar na Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A temporada mais recente de Fortnite começou em junho com um novo Passe de Batalha e desafios de EXP. A terceira temporada do Capítulo 2 começou com sete desafios e, ao completá-los, você recebe 35.000 de EXP.

Com a segunda semana da temporada, também vieram mais sete desafios. Um dos mais simples pede que os jogadores se dirijam ao Pomar e coletem ou consumam cinco Itens de Coleta.

Onde ficam os Itens de Coleta no Pomar?

O Pomar se encontra a norte da Fazenda Frenética. É preciso ir até lá e procurar os Itens de Coleta ao redor.

Quem jogou algumas das temporadas anteriores de Fortnite pode já estar familiarizado com os itens, já que houve missões que exigiam seu consumo.

Os Itens de Coleta incluem Maçãs, Cogumelos e Repolhos que podem ser encontrados no chão em certos lugares do mapa. Antes, só era possível consumi-los, mas agora, na Temporada 3 do Capítulo 2, você também pode coletá-los.

Para completar o desafio, você precisa coletar ou consumir cinco Itens de Coleta no Pomar. As Maçãs costumam ficar sob as árvores, enquanto os Repolhos ficam nos campos abertos. Se não tiver mais espaço no inventário, você precisa perder um pouco de vida para consumir os itens.

Quando você coletar e/ou consumir cinco Itens de Coleta no Pomar, receberá 35.000 de EXP.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de junho.