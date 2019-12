O Boneco de Neve de Fortnite pode ajudar a evitar danos causados ​​por quedas

O item consumível Boneco de Neve Furtivo retornou ao Fortnite com a atualização v11.30 de hoje. Ele permite que os jogadores se disfarcem de boneco de neve e, possivelmente, pegue outros jogadores desprevenidos.

A Epic Games está muito ocupada com a atualização de hoje, devido a vários bugs e relatórios de instabilidade do servidor em todas as plataformas. Mas os jogadores ainda estão explorando a nova atualização.

Um usuário do subreddit do FortniteBR mostrou uma estratégia que permite aos jogadores evitar completamente os danos causados ​​por queda ao usar um Boneco de Neve Furtivo.

You can avoid fall damage by jumping out of the snowman before you hit the ground r/FortNiteBR: The developer supported, community run subreddit dedicated to the Fortnite: Battle Royale game mode by Epic Games.

Como visto no vídeo acima, o jogador pula de uma montanha enquanto usa o Boneco de Neve Furtivo, mas sai logo antes de atingir o chão para evitar danos causados ​​por quedas.

Desde que o Boneco de Neve Furtivo foi adicionado de volta ao Fortnite, os jogadores carregar até cinco deles por vez, o que torna possível muitos ataques aéreos aos inimigos.

Essa estratégia também pode ser útil ao se locomover pelo mapa sem materiais suficientes para descer com segurança de uma colina ou de uma construção de jogador.

Alguns profissionais poderiam adotar essa estratégia enquanto competem no Winter Royale de US$ 15 milhões, que ocorrerá no final deste mês.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 12 de dezembro.