O que chega do Cofre e o que nos deixa na Temporada 3 do Capítulo 2 de Fortnite | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite entrou no ar hoje, depois do recente evento Device, onde os jogadores testemunharam o mapa sendo invadido por uma inundação quando O Dispositivo foi ativado.

Além de oferecer vários recursos esperados, a Epic Games também introduziu mudanças de armamento para apimentar os tiroteios.

Para a nova temporada, a Epic trouxe de volta o favorito de todos os tempos, o Rifle de Caça, além de uma nova versão do Vira-Vira que recarrega com o tempo, Bomba de Fedor, Cura Cura, a SMG Compacta e a Desempuxadora.

Por outro lado, todas as armas míticas da segunda temporada foram para o cofre para dar espaço às veteranas.

Além de todas as movimentações no Cofre, alguns ajustes foram feitos nas outras armas existentes. O dano da espingarda tática foi enfraquecido, bem como o dano de tiro na cabeça dos rifles de assalto. Agora também é impossível substituir um rifle de assalto por um rifle de assalto pesado.

Agora os jogadores poderão substituir seus rifles de precisão por rifles de caça e vice-versa. Os rifles de assalto agora disparam em duas rajadas e você poderá segurar o gatilho. Itens consumíveis, como maçãs e cogumelos, agora podem ser pegos e armazenados no inventário de um jogador, o que pode ajudar em trocas de tiro entre construções.

Embora essas mudanças tenham trazido de volta algumas das armas mais populares da comunidade de Fortnite, pode ser uma boa ideia não se apegar a elas novamente, já que a Epic gosta de experimentar mudanças com o que tem no Cofre e garantir uma variedade dentro do jogo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de junho.