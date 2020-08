Novo item misterioso de Fortnite pode indicar que há um evento de Tenet a caminho | Dot Esports Brasil

Jogadores encontraram em Fortnite um novo objeto que pode sugerir um evento especial de Tenet.

Tenet é o novo e aguardado filme de Christopher Nolan, que envolve viagem no tempo e espionagem internacional. A história exata do filme ainda é desconhecida, e o lançamento do filme já foi adiado várias vezes devido à pandemia de COVID-19. Você pode aprender mais sobre o filme em Fortnite, porém, já que dois objetos relacionados a Tenet apareceram no jogo na semana passada.

The hell is this pic.twitter.com/56kIOaJHan — Rapture (@RaptureIsCool) August 6, 2020

Uma maleta laranja com um objeto triangular em cima dela pode ser encontrada no prédio da Unidade Quatro de Steamy Stacks. É preciso destruir o chão sob uma escada e quebrar a parede dos fundos para encontrar o objeto. Os novos objetos tocam uma música baixa que se parece vagamente com a do trailer oficial de Tenet.

Alguns fãs também perceberam que uma maleta laranja aparece no trailer, na marca de 1:34, o que seria mais uma prova de que um evento especial de Tenet está para começar. Ainda não é possível pegar ou interagir com os objetos, mas isso pode mudar quando o lançamento de Tenet estiver mais próximo.

Não seria a primeira vez que um filme de Nolan aparece em Fortnite. O Grande Truque, A Origem e Batman Begins fizeram parte da Noite de Cinema de Fortnite, que aconteceu em junho. Uma prévia especial de Tenet também foi exibida em maio.

Não se sabe se os objetos no jogo apontam para um grande evento com impacto na jogabilidade ou para um modo por tempo limitado. Mas Fortnite deve nos mostrar mais objetos relacionados a Tenet nas próximas semanas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 06 de agosto.