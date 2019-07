Notas da atualização de conteúdo 3 v9.30 de Fortnite já disponíveis

Mais uma semana, mais uma atualização de Fortnite. A atualização de conteúdo 2 v9.30, da semana passada, foi um tanto medíocre, mas esta inclui um item explosivo que pode mudar o meta.

As notas da atualização estão disponíveis e, assim como na semana passada, são poucas. A única nova adição ao jogo é o item Ataque Aéreo. O novo item pode ser jogado em uma pequena área qualquer do mapa para bombardear o local com explosivos.

Fortnite – Ataque Aéreo – Novo item Chame a artilharia com esse novo consumível explosivo!

Aqui estão os detalhes da arma, segundo as notas da atualização de conteúdo 3 v9.30.

Ataque Aéreo

Uma lata lançável de fumaça colorida que chama uma chuva de mísseis.

Quando a lata para de se mover, mísseis são gerados após um pequeno atraso.

Mísseis são gerados a cerca de 120 metros acima da lata de fumaça.

Mísseis miram em pontos aleatórios em um raio de 9 metros do objeto lançado.

São gerados um total de 20 mísseis.

Cada míssil tem um raio de explosão de 3,5 metros.

Cada míssil causa 75 de dano a jogadores e 200 de dano a estruturas.

Pode ser encontrado em Saques de Chão, Baús, Entregas de Suprimentos, Máquinas de Vendas e Lhamas.

Cai em pilhas de 1.

Limite de pilha de 2.

Variante Lendária.

A única outra mudança em Fortnite: Battle Royale foi um ajuste na versão móvel, em que a Epic Games reduziu “as eliminações necessárias para conquistar uma Vitória Royale no Modo por Tempo Limitado: Equipe Tumulto de 50 para 150 no Nintendo Switch, Android e dispositivos iOS.”

A atualização de hoje não precisa ser baixada, e o item Ataque Aéreo já está disponível no jogo, sem tempo de manutenção nem um novo arquivo. Infelizmente, não haver um novo download significa que não há nada de novo vindo de mineradores de dados até a atualização v9.40, da próxima semana.

Se quiser saber as mudanças nos modos Salve o Mundo e Criativo, pode conferir nas notas completas de atualização no site do jogo.

Artigo publicado originalmente por Ben Walker em inglês no Dot Esports no dia 09 de julho.