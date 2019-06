Jogadores profissionais de Fortnite reagem à qualificação de XXiF para a Copa do Mundo de Fortnite

Um jogador de Fortnite que tinha sido punido por trapacear nas Qualificatórias da Copa do Mundo se qualificou para o evento principal. E muitos profissionais não estão felizes.

XXiF e Ronaldo se qualificaram para a competição em Duplas da Copa do Mundo nas qualificatórias de ontem. Eles ficaram no terceiro lugar da oitava semana na América do Norte (Leste) e garantiram uma vaga nas Finais, que acontecem no fim de julho. Isso aconteceu um mês depois de os dois serem banidos por 14 dias do Fortnite competitivo por jogarem juntos nas qualificatórias Solo da semana 3.

O streamer e apresentador de Fortnite Benjamin “DrLupo” Lupo escreveu que ele duvida que XXiF e Ronaldo tenham trapaceado de novo, mas que a qualificação dos dois dá um sentimento triste nos outros competidores.



“Alguém que trapaceia se qualificar para um torneio de 30 milhões de dólares é um golpe na integridade da comunidade competitiva de Fortnite”, DrLupo escreveu. “Sinto muito por todos que se esforçam para melhorar no jogo e deixam de se qualificar por causa dessa dupla.”



Noah “Vivid” Wright, da Team Liquid, acha que o sucesso da dupla dá um mau exemplo para os jogadores mais jovens.



“Vocês acabaram de deixar dois trapaceiros entrarem em seu maior torneio”, escreveu Vivid. “Mal posso esperar para ver a explicação da história deles para os espectadores mais jovens. Deve ser muito interessante.”



Nate Hill, da FaZe Clan, demonstrou o mesmo sentimento.

“Vamos, XXIF!”, escreveu Nate. “Boa, Epic Games! Amo uma boa história de superação! Lembrem-se, crianças: se agirem contra a lei ou trapacearem, é só esperar 2 semanas e vão ganhar 50.000!”

XXiF e Ronaldo estavam jogando nas qualificatórias desde que o tempo de banimento deles acabou, há duas semanas. Com a qualificação, eles garantiram um prêmio mínimo de 50.000 dólares, que seria o último colocado das Finais da Copa do Mundo de Fortnite, que começam em 26 de julho.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.