Inversor de Tempestade chegando em breve ao Fortnite: Battle Royale

Um novo item chamado Inversor de Tempestade está chegando a Fortnite: Battle Royale, anunciou uma mensagem dentro do jogo.

“Liberte a Tempestade ou domine-a”, diz a mensagem. “A escolha é sua!”

Captura de tela via Epic Games

É a primeira vez que esse item é mostrado no jogo, e não há mais informações sobre ele. Os mineradores de dados de Fortnite, que normalmente encontram os itens escondidos nos arquivos de jogo, aparentemente não tinham ideia da existência do Inversor de Tempestade.

É possível deduzir um pouco com base na descrição do item. Como você pode “libertar” ou “dominar” a tempestade, o Inversor de Tempestade pode permitir que os jogadores parem o movimento do Círculo de Tempestade ou façam com que ele se mova antes do previsto. Também pode significar que será possível mudar o curso da tempestade quando estiver usando o item, o que pode ser decisivo nos últimos círculos do jogo.

Mas a tempestade não é resumida ao seu movimento. Por exemplo, há o efeito Surto da Tempestade, e pode ser que esse item permita que os jogadores o ativem por alguns segundos.

Se o Inversor de Tempestade está chegando em breve, pode ser que chegue nesta semana, na atualização v9.20, que sai na terça ou quarta.

Artigo publicado originalmente por Bhernardo Viana em inglês no Dot Esports no dia 03 de junho.