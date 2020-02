Grandes mudanças para a Equipe Tumulto de Fortnite a caminho na atualização de amanhã

A Epic Games confirmou que há algumas mudanças importantes a caminho do modo Equipe Tumulto de Fortnite para o lançamento da segunda temporada do Capítulo 2.

Até agora, a Equipe Tumulto é composta de dois times de 20, que correm para ser os primeiros a conseguirem um total de 100 eliminações. O modo tem sido popular entre os jogadores que só querem entrar e lutar, seja para treinar, se aquecer ou se divertir.

A partir de amanhã, todas as armas da Equipe Tumulto serão de raridade azul ou mais alta. As bandagens foram removidas, então o saque de modo geral será simplificado.

O reposicionamento da asa-delta agora será uma habilidade gratuita que não ocupa espaço, o que significa que os jogadores poderão carregar mais armas se quiserem. E, em termos de construção e batalhas de construção, todos passam a começar a partida com 150 de cada material.

Talvez a maior mudança seja que a formação de partidas com base na habilidade foi desabilitada no modo. Isso será uma feliz surpresa aos jogadores que querem se divertir no modo, já que a formação de partidas da Equipe Tumulto pode dificultá-lo.

A última mudança é que agora será preciso conseguir 125 eliminações em vez de 100, então as partidas podem durar mais.

Essas e muito mais mudanças irão ao ar amanhã, 20 de fevereiro, na atualização da temporada 2 do Capítulo 2 de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 19 de fevereiro.