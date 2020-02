Fortnite mostra oficialmente itens de crossover com Arlequina

Depois dos vazamentos do traje de Arlequina em Fortnite na manhã de hoje, a Epic Games começou a mostrar prévias do crossover no Twitter.

A Epic completou o tweet de apenas uma imagem e uma frase curta com a hashtag #HarleyQuinn, confirmando os trajes do crossover com o filme Aves de Rapina.

“Me chama de brinquedo que eu te mostro quem é que brinca com quem”, diz o tweet, com a imagem de uma marreta com o penteado característico de Arlequina. O fundo é marcado com riscos que representam o número cinco.

As notícias sobre um crossover começaram a surgir nesta semana, graças aos mineradores de dados de Fortnite. O traje de Arlequina entraria na loja amanhã, 6 de fevereiro. Uma segunda variante do traje pode ser desbloqueada com desafios do jogo.

O minerador de dados @Lucas7yoshi revelou o visual do traje e os desafios que virão com o crossover na manhã de hoje. Parecem razoavelmente fáceis, e ao completar quaisquer três deles você desbloqueia um traje alternativo de Arlequina.

Aves de Rapina estreia nos cinemas amanhã, 6 de fevereiro, então o traje deve ficar na loja pelo final de semana.

