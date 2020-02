Fortnite implementa sistema de física Chaos da Unreal na atualização v11.50

Fortnite vai rodar mais facilmente na atualização v11.50, que foi lançada hoje. Acontece que a Epic Games adicionou o sistema de física Chaos, da Unreal, além de outras funcionalidades e correções de erros.

Com o novo sistema, demolições de estrutura em Fortnite ganham mais profundidade. Isso vai fazer com que Fortnite pareça um pouco mais realista e as estruturas vão rodar melhor. Mas a mudança é principalmente visual, e muitos podem nem percebê-la, exceto pelo possível efeito em hardwares de performance mais baixa. A Epic declarou que vai monitorar o sistema para limitar possíveis erros e quedas de FPS.

Mas não é a única grande funcionalidade a ser adicionada a Fortnite. As plataformas de salto, usadas para saltos mais altos e para planar sobre inimigos, foram adicionadas novamente ao jogo depois de ter ido para o cofre na atualização v11.00. Por enquanto, porém, só está disponível nos modos não-competitivos, o que significa que as partidas da Arena não têm as plataformas. A mudança se deve, principalmente, a reclamações sobre a mobilidade, levando em conta que as plataformas eram essenciais para a movimentação quando o jogo foi lançado.

Como acontece com todas as atualizações, houve correção de diversos erros. A mecânica não-intencional chamada de Sidegrading foi removida dos modos competitivos e a Epic resolveu vários desafios que não monitoravam progresso, incluindo o dos baús em Caos Crescente.

A atualização mais recente trouxe uma grande mudança, e a correção de erros deve passar a ser prioridade a curto prazo em Fortnite. A Epic ainda monitora todos os problemas e erros conhecidos no Trello oficial de Fortnite.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 05 de fevereiro.