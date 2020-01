Fortnite fatura US$ 1,8 bilhão em 2019, apesar de uma queda de 25%

Fortnite pode não ter sido tão grande em 2019 como foi em 2018, mas ainda é o rei do mundo dos jogos. O battle royale faturou US$ 1,8 bilhão no ano passado, de acordo com pesquisa publicada pela SuperData.

O Fortnite realmente entrou no mercado em 2018, acompanhado por uma receita monstruosa: US$ 2,4 bilhões. Mesmo o Fortnite sofrendo uma queda na receita em 2019, o mercado de jogos digitais teve um aumento de 3% no total, arrecadando quase US$ 110 bilhões.

Como SuperData colocou, “os jogos não precisavam de novos títulos no nível de Fortnite ou Red Dead Redemption 2 para continuar expandindo”.

A Epic criou uma plataforma virtual do Fortnite que permite que os fãs criem seus próprios mundos sem comprar novos conteúdos a cada semana.

Graças ao sistema Passe de Batalha que foi popularizado pelo Fortnite, os jogadores só precisam gastar cerca de US$ 10 a cada dois a três meses para acessar desafios semanais, cosméticos exclusivos e muito mais.

A Epic também criou uma maneira de converter jogadores em compradores sem problemas, sendo que os jogadores do Fortnite no PC são duas vezes mais propensos a comprar conteúdo digital em comparação com o League of Legends, sem dúvida o jogo gratuito mais popular do mundo.

Com 2019 sendo um ano fraco para os títulos AAA e exclusivos de plataforma, a receita de jogos premium teve uma queda de 5%. Os melhores jogos premium de 2019 foram FIFA 19 e Call of Duty: Modern Warfare .

Alguns AAA importantes, como Cyberpunk 2077 e Halo Infinity, chegarão este ano, portanto, é possível que o mercado veja uma enorme colisão na nova década.

Artigo publicado originalmente em inglês por Amanda Zelauskas no Dot Esports no dia 03 de janeiro.