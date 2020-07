Fortnite fará evento We The People em 4 de julho | Dot Esports Brasil

O modo de jogo Festa Royale de Fortnite tem sediado muitos eventos épicos. E o próximo da lista se chama We The People e acontece amanhã. A Epic Games anunciou o evento hoje.

Diferentemente dos outros eventos, porém, que foram mais como shows e exibições, o We The People terá convidados conversando sobre como mudar o racismo estrutural na mídia, na cultura e no entretenimento.

O evento será apresentado por Van Jones, da CNN. Se juntam a ele Elaine Welteroth, ex-editora-chefe da Teen Vogue, Jemele Hill, redatora do The Atlantic, o rapper Killer Mike e o artista de hip-hop Lil Baby.

A série de conversas começa às 10:46 BRT de 4 de julho. Se você perder a transmissão, pode entrar na retransmissão que vai ao ar a cada duas horas por 24 horas no sábado, 4 de julho, segundo a Epic.

Como assistir ao evento We The People em Fortnite

Para participar do evento, é preciso inicializar Fortnite antes das 10:46 BRT de 4 de julho. Selecione o modo de jogo Festa Royale e pressione Jogar para entrar na lista de partidas.

Quando abrir o mapa da Festa Royale, dirija-se ao Cinema da Ilha. Não fique muito longe do telão, porque é o único jeito de saber que o evento começou.

O evento segue uma série de apresentações de outros artistas e personalidades em Fortnite. O show de Travis Scott trouxe 27,7 milhões de usuários ao jogo, somando 45,8 participações nas cinco apresentações do evento.

A Festa Royale, que estreou em abril, até exibiu filmes em junho. Os jogadores puderam ver na íntegra um dos sucessos de Christopher Nolan: O Grande Truque, A Origem e Batman Begins.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 03 de julho.