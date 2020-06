Explicando o evento O Dispositivo de Fortnite | Dot Esports Brasil

O aguardado evento O Dispositivo de Fortnite finalmente aconteceu, e milhões de jogadores encheram os servidores para fazer parte da última experiência de jogo da Epic.

Isso significa que uma boa parte dos jogadores não conseguiu ver o evento ao vivo, mas houve várias streams transmitindo o evento histórico. Caso tenha perdido, confira o que aconteceu no evento O Dispositivo de Fortnite.

Os jogadores entraram no que parecia uma partida de Equipe Tumulto até o contador chegar a zero. Depois, cinco barras gigantes de metal que ficavam ao redor da Agência começaram a se erguer da água, com a qual os jogadores já estavam familiarizados depois dos desafios de Invada a Agência. O chão também tremia e o tempo ficava evidentemente pior.

Depois de todas as cinco barras ficarem visíveis, a Agência explodiu e outra máquina gigante apareceu. Os jogadores começaram a desafiar a lei da gravidade quando o último dispositivo foi ligado. Também foram pegos de surpresa em duas animações que os colocaram em primeira pessoa em um escritório, com uma chamada de telefone ao fundo.

Apesar de a ligação não parecer importante no começo, ela ajudou a explicar o que estava acontecendo. Pouco depois da última animação, os jogadores se encontraram no Ônibus de Batalha, sobrevoando a ilha inundada de Fortnite.

O que o evento O Dispositivo significa para o futuro de Fortnite?

Antes do evento, havia diversas teorias na internet. Algumas colocavam Midas como vilão, enquanto outras acreditavam que ele fosse apenas alguém disposto a fazer qualquer coisa para cumprir a missão que lhe foi dada.

A enchente foi vista como último truque de Midas contra a Sombra, mas as cenas animadas deram a impressão de que ele estaria tentando segurá-la o máximo possível. A ligação que os jogadores ouviram tinha um agente perguntando por quanto tempo o dispositivo seria capaz de “segurar”. Havia tubarões e agentes da Sombra em equipamentos de mergulho, o que fortalece a tese de que a enchente seria obra da Sombra; Midas seria quem estaria tentando lutar contra ela.

Apesar de o evento não ter confirmado se as partes do mapa ainda estarão inundadas no início da próxima temporada, ele mostrou que a tempestade virou água. Os jogadores podem nadar pela água como podiam atravessar a tempestade. Vai parecer bem pior passar por isso que pela tempestade, mas haverá veículos de tubarão disponíveis com o começo da nova temporada, o que deve fazer com que seja tolerável voltar para dentro do círculo.

Descubra o que a Epic está escondendo na manga quando Fortnite Capítulo 2 Temporada 3 começar, na quarta-feira, 17 de junho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 15 de junho.