Evento O Dispositivo de Fortnite alcançou o limite de lugares em um minuto; jogadores encontram mensagem "verificando fila de serviços Epic" | Dot Esports Brasil

Se você queria aproveitar o evento de fim de temporada de Fortnite dentro do jogo e não já estava em partida, parece que está sem sorte. O evento O Dispositivo de Fortnite alcançou o limite de lugares em apenas um minuto, de acordo com a Epic Games.

Em uma publicação na página de Status de Fortnite no Twitter, a empresa explicou que o evento já estava cheio. Se você não já estivesse no jogo, sua única opção é ver através das streams.

O evento de hoje alcançou o limite de lugares. Se você ainda não estiver no jogo, recomendamos que assista ao evento por transmissões ao vivo.https://t.co/MOeVAd3Rephttps://t.co/IwjRSNKeGfhttps://t.co/CATo0vYtLD pic.twitter.com/S0hvg5atLn — Fortnite Status Brasil (@FNStatusBR) June 15, 2020

Quem tentou fazer login em Fortnite depois das 14:30 BRT encontrou problemas até para abrir o jogo. Parece que a Epic reduziu o número de jogadores que podem participar do evento de fim de temporada, para impedir que o servidor fique fora do ar ou trave.

A Epic compartilhou também alguns links dos diretórios de Fortnite na Twitch, no YouTube e na Mixer, para ajudar os jogadores que não conseguissem se conectar. Parece que aqueles que não tiveram tanta sorte vão precisar se contentar com as streams.

O que significa “verificando fila de serviços Epic” em Fortnite?

Aqueles que não fizeram login antes das 14:30 BRT encontraram essa tela azul ao tentar entrar para ver o evento O Dispositivo.

Parece que a Epic está impedindo que muitos jogadores entrem em Fortnite antes do fim do evento, para manter o servidor funcionando em sua capacidade. É chato, mas é a forma que a desenvolvedora escolheu para lidar com o novo evento.

Nos eventos anteriores, houve muitos problemas com travamentos, então a Epic está buscando uma forma de reduzi-los ao impedir que alguns jogadores façam login.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 15 de junho.