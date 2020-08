Epic parodia Apple em comercial de 1984 | Dot Esports Brasil

Mais cedo, Fortnite removido da App Store da Apple. Mas a Epic Games decidiu brigar.

Depois de Fortnite ser retirado da App Store, a Epic publicou sua própria paródia do comercial de 1984 da Apple, que promovia o Macintosh. O comercial foi repetido constantemente nos canais de Fortnite na Twitch e no Twitter e até ganhou seu próprio evento.

Entre agora na Festa Royale para conferir a estreia do novo Curta do Fortnite: Nineteen Eighty-Fortnite no Cinema! pic.twitter.com/tW1e68AF0A — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) August 13, 2020

O hilário comercial copia quase todo detalhe da propaganda original da Apple. O 1984 original da Apple, que não teve muito tempo de tela depois de reclamações de George Orwell e representantes, é parecido com o livro clássico 1984, mas as pessoas são salvas pela invenção do Macintosh.

“Em 24 de janeiro, a Apple Computer vai apresentar o Macintosh. E você vai ver por que 1984 não será 1984”, dizia a propaganda original.

Fortnite seguiu o mesmo padrão, mas com o protagonista do jogo salvando o dia. Mas a mensagem no fim do anúncio é uma piada com a Apple por ter retirado Fortnite da App Store.

“A Epic Games desafiou o monopólio da App Store”, diz o depoimento. “Em retaliação, a Apple está bloqueando o Fortnite em um bilhão de dispositivos. Lute com a gente para que 2020 não vire 1984.”

A mensagem termina com #FreeFortnite, que ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter.

A resposta esperta e bem-humorada da Epic para a ação da Apple de retirar Fortnite da App Store vem depois de a empresa entrar com uma solicitação legal para que a medida seja revertida.

Artigo publicado originalmente em inglês por George Geddes no Dot Esports no dia 13 de agosto.