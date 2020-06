É possível dirigir os carros de Fortnite? | Dot Esports Brasil

A nova temporada de Fortnite, temporada 3 do Capítulo 2, foi ao ar recentemente, trazendo várias mudanças que renovam o battle royale.

Como diversos vazamentos já sugeriam, o mapa foi inundado e novos veículos de tubarão podem ser encontrados no mundo.

Aquaman também foi introduzido ao jogo, combinando bem com o tema da temporada. Só faltam os carros que foram apresentados no trailer da temporada 3 do Capítulo 2.

O trailer mostrava jogadores atirando uns nos outros de dentro de carros normais, ou um buggy ou até mesmo caminhões. Apesar de ser possível encontrar carros parecidos no mapa, não parece ser possível entrar neles, e os jogadores só conseguem usar suas Ferramentas de Coleta para conseguir um pouco de ferro.

Isso não quer dizer que a Epic Games enganou os jogadores com o trailer, no entanto. Uma temporada costuma durar entre 10 e 18 semanas, o que significa que os desenvolvedores podem introduzir a opção de dirigir os veículos em outro ponto da temporada.

Levando em conta, porém, que metade do mapa está embaixo d’água, os carros só levariam até certo ponto.

Alguns mineradores de dados mais conhecidos sugerem que o nível da água pode ir diminuindo ao longo da temporada, o que é outro indicativo de que os carros poderiam ficar disponíveis nas próximas semanas.

Resumindo, não é possível dirigir os carros de Fortnite no momento, mas tudo indica que você poderá mostrar suas habilidades antes do fim da temporada.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 17 de junho.