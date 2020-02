Confira todas as imagens promocionais da temporada 2 de Fortnite: Capítulo 2 até o momento

Faltam poucos dias para a nova temporada de Fortnite e a Epic Games já começou a criar expectativas no mundo real e no Twitter.

Várias das imagens promocionais mantêm o tema dourado e mencionam a agentes, um cofre e cartões de acesso. O significado ainda é um mistério, mas falta pouco para descobrir o que está acontecendo.

Até agora, a Epic publicou algumas imagens oficiais no Twitter. As duas primeiras mencionavam uma “transmissão interceptada” e tinham informações censuradas.

A primeira imagem não diz muito. É simplesmente uma marca de mão que mostra a data de início da temporada como 20 de fevereiro de 2020, algo que já sabíamos há um tempo.

A segunda imagem promocional, publicada duas horas depois, é um pouco mais interessante. Parece mostrar algo borrado, e algum tipo de peça de quebra-cabeça. Pode ser uma espécie de Jogo de Realidade Alternativa (ARG, em inglês), com mais dicas a cada imagem.

Transmissão Interceptada

FN.CH02.S02

Origem == ██

████ pic.twitter.com/AppeClOJ0o — Fortnite Brasil (@Brasil_Fortnite) February 17, 2020

Na terceira imagem promocional publicada pela Epic, o que estava borrado passa a ficar mais nítido. Parece muito um rosto. A imagem também tem as palavras “capangas” e “acólitos” em vários idiomas.

Transmissão Interceptada

FN.CH02.S02

Origem == Au

022020 pic.twitter.com/URGewuMemR February 18, 2020

A quarta imagem promocional de Fortnite, divulgada na segunda-feira, 17 de fevereiro, revelou completamente o rosto borrado e… meio que parece uma versão dourada de Thanos, do evento dos Vingadores, mas com uma máscara cobrindo seu rosto. O texto do tweet diz “Origem == Au”, e na imagem está escrito “98%”, então parece que há algo mais a caminho.

A Epic também tem exibido vídeos promocionais no mundo todo. Os vídeos contêm o logo e imagens de Fortnite e um número de telefone. Ao ligar para o número, é possível ouvir mensagens curtas.

A conta @FNLeaksAndInfo do Twitter compilou uma lista de lugares, números de telefone e mensagens que foram compartilhadas. São estas as mensagens:

“Sim, senhor, os agentes foram contatados. Cartão de acesso ao cofre adquirido.”

“Força-tarefa de recrutamento autorizada. Boa sorte, agentes. Agentes, operação plataforma de petróleo autorizada.”

“Durante conferência de ID, accesso negado, comunicação com agência interrompida.”

“Esconderijos detectados, encontradas pistas na região do Agente E, tempo dormente terminado.”

“Local de Acólito. Agente, você está mobilizando.”

“Especialista em explosivos, não atacar! O propósito da missão foi alterado, retorne à base.”

O artigo será atualizado à medida que mais imagens promocionais forem publicadas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 17 de fevereiro.