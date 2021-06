Confira o trailer do Passe de Batalha da temporada 7 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Com o lançamento da sétima temporada do Capítulo 2 de Fortnite, saíram prévias do que exatamente a nova temporada incluiria.

Parte dessa revelação veio no trailer do passe de batalha, que mostra vários dos novos trajes e armas da nova temporada do jogo.

As novidades que chamaram mais atenção foram Rick Sanchez de Rick and Morty e o Super-Homem. Houve rumores de que Fortnite pretendia lançar uma colaboração com Rick and Morty na próxima temporada e parece que essa colaboração não será limitada a um traje.

O trailer é narrado pela Doutora Slone, personagem que foi parte importante da história nas últimas temporadas, mas não tinha aparecido na tela antes. Também no trailer, aparecem vários novos trajes temáticos, tanto humanos quanto alienígenas, para entrar na sua coleção com a nova temporada.

Muitas novas armas e meios de transporte apareceram nesta temporada. O trailer mostra pistolas laser, uma arma que pode fazer objetos voarem em uma direção e até um OVNI que pode ser pilotado e abduzir objetos.

Embora isso não tenha sido confirmado entre as mecânicas, o trailer também faz parecer que Superman pode voar no jogo, o que seria uma forma interessante de afastar a ameaça alienígena nos céus.

A temporada começa hoje, mostrando um pouco melhor como o jogo fica com todas essas novidades.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 08 de junho.