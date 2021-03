Confira o novo mapa e os pontos de interesse da temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Com o lançamento da temporada 6 do Capítulo 2 de Fortnite, também foi lançada uma nova versão do mapa para esta temporada.

Entre as mudanças mais importantes estão três novos locais. São eles: O Pináculo, que substitui o Ponto Zero no centro do mapa, a Colheita Colossal no lugar do Coliseu Colossal e o Distrito Decrépito, no lugar onde já foram as Torres Salgadas.

Fortnite Chapter 2 - Season 6 is here!



What drop spot are you claiming on the new map? pic.twitter.com/Nn0nn9bf1J — FaZe Clan (@FaZeClan) March 16, 2021

Minimapa do Capítulo 2: Temporada 6 com todos os Pontos de Interesse em português! pic.twitter.com/VNWS4XbgIi — iannzits · Fortnite Leaks (@iannzits) March 16, 2021

Além desses pontos de interesse denominados, há outros locais novos na temporada.

Fora esses novos locais e algumas mudanças drásticas ao terreno no meio do mapa, parece que muitos dos locais continuam os mesmos na quinta e sexta temporadas.

Agora que a nova temporada finalmente começou, você terá a oportunidade de testar o novo mapa por conta própria.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 16 de março.