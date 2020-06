Como usar um Tubarão de Saque para esquiar no Litoral Límpido na Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

A Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 foi ao ar neste mês com um tema, digamos, refrescante. Com ele, vieram vários novos cosméticos e ajustes às armas para balançar o battle royale.

Foi introduzido um traje especial do Aquaman, personagem da DC, além de um novo Passe de Batalha que combina com a enchente. Vai levar um tempo para desbloquear o traje do Aquaman, porém, apesar de o processo ser menos exigente que o traje do Deadpool foi na temporada passada.

O primeiro desafio pedia que os jogadores pousassem na Fortilha e usassem um Redemoinho, nova mecânica adicionada ao jogo na atualização mais recente.

Além dos sete novos desafios semanais, uma nova tarefa especial do Aquaman foi revelada com a segunda semana da temporada. Desta vez, é preciso visitar o Litoral Límpido e usar uma Vara de Pesca para esquiar em um Tubarão de Saque.

Todos os cinco desafios semanais de Aquaman estarão no ar ao fim da quinta semana da terceira temporada de Fortnite Capítulo 2. Aqueles que conseguirem pôr as mãos no traje do Aquaman poderão desbloquear um estilo alternativo para ele, que pode ser familiar para os que viram o filme Aquaman.

Será preciso equipar o traje do Aquaman e mergulhar na cachoeira do Desfiladeiro Deslumbrante para desbloquear a versão sem camisa.

Como esquiar em um tubarão com uma Vara de Pesca no Litoral Límpido

Apesar de parecer complicado, esquiar em um Tubarão de Saque usando uma Vara de Pesca é tão fácil quanto ser o primeiro a morrer em um ponto de interesse lotado.

Primeiro, é preciso encontrar uma Vara de Pesca. Ao conseguir isso, que pode ser no próprio Litoral Límpido, você precisa encontrar um Tubarão de Saque por lá. Não é tão difícil encontrá-los, já que nadam perto da superfície. Mas, se não conseguir encontrar um, recomendamos pular em um barco para chamar a atenção deles.

É bom se posicionar onde puder usar a Vara de Pesca e jogá-la perto de onde o Tubarão de Saque estiver nadando. O Tubarão de Saque vai automaticamente pegar a isca da Vara de Pesca e você vai começar a esquiar. Você terá controle total do Tubarão de Saque, o que significa que pode levar a qualquer lugar que quiser ao completar o desafio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 25 de junho.