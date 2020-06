Como participar da Noite de Cinema de Fortnite em 26 de junho | Dot Esports Brasil

O modo Festa Royale de Fortnite foi a casa de vários eventos ao longo dos últimos meses. Agora, você também pode se preparar para aproveitar a primeira Noite de Cinema no telão da Festa Royale e ver um filme da Christopher Nolan na sexta-feira, 26 de junho.

Os fãs de Fortnite puderam conhecer o próximo filme de Nolan, Tenet, no mês passado e agora poderão ver um filme inteiro. O filme disponível depende da região do jogador, e será exibido mais de uma vez em algumas regiões.

Três filmes diferentes de Christopher Nolan serão exibidos na primeira Noite de Cinema. Sâo eles: O Grande Truque, A Origem e Batman Begins.

Os jogadores brasileiros verão Batman Begins, os dos Estados Unidos verão A Origem e os do Reino Unido, O Grande Truque. O horário completo de cada região pode ser encontrado no site da Epic Games. No Brasil, o filme será exibido duas vezes e você pode se planejar para entrar no jogo no horário que for mais conveniente.

Para ver um dos filmes, tudo que você precisa fazer é abrir o modo Festa Royale de Fortnite e se dirigir ao lado oeste do mapa. Não há dano nem armas no modo Festa Royale, então você vai poder curtir o filme em paz.

Não é permitido fazer streams nem transmissões de qualquer tipo dos filmes, e gravações estarão sujeitas a copyright. Você também pode ativar as legendas se precisar e seguir o Guia de Configurações de Áudio para mais instruções.

O modo Festa Royale de Fortnite continua sendo um lugar para os fãs aproveitarem o conteúdo do conforto de suas casas. A primeira Noite de Cinema é um teste para a Epic e, caso vá bem, pode acontecer novamente.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jalen Lopez no Dot Esports no dia 24 de junho.