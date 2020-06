Como marcar um gol no campo de futebol do Parque Agradável na temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Mais desafios de Fortnite estão disponíveis.

A Temporada 3 de Fortnite Capítulo 2 está só começando, o que significa que é hora de subir de nível com o passe de batalha. É hora de priorizar completar os desafios semanais e acumular EXP.

Por sorte, os desafios desta semana não devem demorar muito para completar. E “marque um gol no campo de futebol do Parque Agradável” é autoexplicativo.

Tudo que você precisa fazer é entrar em uma partida Solo, em Duplas ou em Esquadrões e procurar o Parque Agradável. Ele fica mais ao norte do seu mapa, rodeado de ilhas e água.

Bem no meio do Parque Agradável, você encontra um campo de futebol com uma trave em cada lado. Para completar o desafio, chute a bola de futebol em direção a qualquer um dos gols. Quando marcar um gol, o desafio será completado.

Nesse ponto, você já pode sair da partida e seguir para o próximo desafio.

O Parque Agradável não é conhecido por ser cheio, então não deve ser difícil marcar um gol. Mas, levando em conta que é um desafio semanal, talvez seja preciso brigar pela vaga no campo de futebol.

Lembre-se de eliminar os inimigos próximos antes de marcar o gol. Se não, pode ser atingido por uma rajada de balas.

Artigo publicado originalmente em inglês por Jerome Heath no Dot Esports no dia 25 de junho.