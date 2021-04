Como falar com um personagem de futebol na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

O aguardado traje de Neymar foi lançado antes do planejado. Embora o passe de batalha indicasse a data de 27 de abril, os fãs de Fortnite receberam uma bela surpresa em 25 de abril.

Assim como foi com a maior parte dos trajes exclusivos, é preciso completar uma série de missões para habilitar o traje Neymar Jr. em Fortnite. Você terá ainda mais desafios a completar se também quiser os estilos primais do traje Neymar Jr., então há muito a fazer em Fortnite se quiser ter todas as versões do jogador em sua coleção.

Um desses desafios pede que você fale com um "personagem de futebol" e há três deles na ilha. Por sorte, só é preciso falar com um deles para completar a missão, então dá tempo de entrar em qualquer partida e resolver isso em poucos minutos se você souber onde procurar.

Confira onde e como falar com um personagem de futebol na ilha de Fortnite.

Onde falar com um personagem de futebol na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2?

Goláctico

Captura de tela via Epic Games

Goláctico deve ser o mais ocupado entre os três jogadores de futebol. Ele já fica em um local mais popular, que é o Parque Agradável, em um dos campos de futebol mais antigos do mapa de Fortnite.

Você encontra o Goláctico no centro do Parque Agradável, mais ou menos no meio do campo de futebol.

Dominadora da Disparada

Captura de tela via Epic Games

A segunda personagem de futebol, Dominadora da Disparada, estará esperando em um campo ao leste da Alameda Arborizada. O campo em questão tem metade do tamanho do campo do Parque Agradável, então é mais fácil encontrar quando estiver perto de pousar.

A grama também é de uma cor ligeiramente diferente do resto da Alameda Arborizada.

Marcadora Majestosa

Captura de tela via Epic Games

Marcadora Majestosa, a última jogadora de futebol no mapa, fica em outro campo menor, localizado na Doca Desleixada. É um pouco mais difícil de encontrá-la, em relação aos outros jogadores, porque o campo é rodeado por muros altos.

Se você pousar na Doca Desleixada sem prestar atenção no campo, é só fazer algumas rampas e seguir para a parte sudeste do local.

Como falar com um personagem de futebol na temporada 6 de Fortnite Capítulo 2

Para completar a missão, você vai precisar falar com um dos personagens de futebol listados acima. Falar com personagens já é algo que existe há um tempo no jogo. Você só precisa se aproximar deles e usar o botão de interação para conversar.

Quando aparecer o menu do personagem, você vai completar a missão em questão e também poderá concluir tarefas adicionais, que fazem parte de outras etapas do desafio de Neymar.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 27 de abril.