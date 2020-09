Como destruir Caixas de Colecionador na Coleção na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Começou a quarta semana de desafios da temporada 4 de Fortnite Capítulo 2, ajudando a aumentar o nível do seu Passe de Batalha. O imperdível Passe de Batalha da temporada está cheio de heróis e vilões da Marvel, fazendo com que as missões semanais e os murais sejam ainda mais importantes.

Todos os personagens da Marvel estão disponíveis no Passe de Batalha e, além de atingir certos níveis, você também vai precisar completar desafios Despertar para desbloquear os poderes deles e alguns itens cosméticos extras. Os desafios Despertar em si também serão desbloqueados em certos níveis do Passe de Batalha, então você vai precisar jogar muito e ter paciência. Um dos desafios da semana pede que você destrua três Caixas de Colecionador na Coleção.

As caixas pertencem ao Colecionador, um supervilão/anti-herói do universo dos Guardiões da Galáxia. O Colecionador apareceu no mapa recentemente, e suas caixas ficaram expostas.

Onde destruir Caixas de Colecionador na Coleção na temporada 4 de Fortnite Capítulo 2?

A missão parece simples, já que destruir coisas em Fortnite é uma das partes mais fáceis do jogo, mas encontrar a Coleção em si pode ser um pouco difícil, já que o lugar acabou de aparecer no jogo.

Captura de tela via Epic Games Captura de tela via Epic Games

A Coleção fica a sudeste da Via do Varejo. A Via do Varejo em si fica perto da Doca Desleixada, um local de pouso bem popular. O lugar que você procura vai estar entre as montanhas nevadas próximas à Via do Varejo. Vai ser possível vê-la melhor quando chegar mais perto, já que é um lugar bem menor que os pontos de interesse nomeados no mapa.

Quando pousar, procure as Caixas de Colecionador espalhadas pelo local. Você vai precisar usar uma picareta ou arma para destruir os itens. Destruir três Caixas de Colecionador concede 25.000 de EXP e uma mensagem deve aparecer no lado esquerdo da tela quando a missão for completada.

A concorrência deve ser alta no local do desafio, então recomendamos que você use o modo Equipe Tumulto para completá-lo. No modo Equipe Tumulto, o clima costuma ser mais amigável, já que estão todos buscando completar suas missões o quanto antes. Mas, só para garantir, consiga uma boa arma e fique atento.

