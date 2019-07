Como desbloquear o Fortbyte 28 ao resolver o Quebra-Cabeça de Combinação de Padrões próximo a um Ferro-Velho Deserto na temporada 9 de Fortnite

Esperamos que você goste de quebra-cabeças, porque a Epic Games está determinada a testar os jogadores de Fortnite: Battle Royale hoje, com a última missão de Fortbyte.

O Fortbyte 28 é o último, e pode ser “acessado ao resolver o Quebra-Cabeça de Combinação de Padrões próximo a um Ferro-Velho Deserto” que fica logo ao sul do Paraíso das Palmeiras, na área sudeste do mapa.

O Quebra-Cabeça pode ser encontrado no extremo leste do ferro-velho, atrás de uma das construções.

O quebra-cabeça não demanda tanto tempo nem é tão difícil quanto alguns anteriores, só faz testar sua memória. Há vários painéis coloridos ao lado de uma alavanca e o quebra-cabeça começa ao puxar a alavanca.

Então, certos quadrados vão acender em uma sequência e você precisa atirar ou bater nos quadrados na mesma ordem para desbloquear o Fortbyte.

Obviamente, considerando quanto tempo isso consume, é melhor não ir pra lá direto no começo do jogo, quando pousar com o resto dos jogadores; você provavelmente seria atingido por outro jogador tentando atrapalhar a missão.

Artigo publicado originalmente por Adam Newell em inglês no Dot Esports no dia 11 de julho.