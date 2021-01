Como corrigir erros que fazem com que os desafios do Fortnite permaneçam incompletos | Dot Esports Brasil

Cada temporada de Fortnite vem com um novo enredo e um passe de batalha repleto de visuais inovadores. Embora os jogadores tenham a opção de pagar para aumentar o nível em seu passe de batalha, é possível maximizar isso completando as missões semanais e de evento disponíveis.

Considerando que a maioria das missões não tem restrição de tempo, você poderá completá-las quando quiser até o final da temporada. Os desafios com erros, por outro lado, podem tornar a conclusão dessas missões mais difícil do que o normal, fazendo com que você as refaça várias vezes.

Embora não seja um evento diário, houve momentos em que toda a tabela de desafios estava com erros. Se você tiver certeza de que cumpriu os requisitos de uma missão repetidamente sem nenhum resultado, é possível que haja um problema em todo o servidor.

Apenas a Epic Games pode corrigir erros relacionados ao servidor, portanto, há apenas um punhado de soluções caseiras que você pode tentar para corrigir o problema.

Aqui está tudo o que você pode fazer se os desafios de Fortnite não estiverem funcionando.

Verifique as contas de mídia social do Fortnite

Quando a base de usuários começa a encontrar esses erros, é apenas uma questão de tempo para a Epic perceber. Se o problema afetar negativamente a experiência de jogo, a desenvolvedora geralmente atualiza os jogadores por meio de seus canais de mídia social. Siga a conta Fortnite Status para mais atualizações sobre erros semelhantes no jogo.

Se houver uma correção que os usuários possam aplicar em situações específicas, a Epic também avisará os usuários. Mas na maioria das vezes, você só precisa esperar que a desenvolvedora conserte o erro.

Erros como esses geralmente são solucionados em menos de um dia. Mesmo que os erros não o impeçam de entrar no jogo, você ainda deve poder jogar partidas e ganhar experiência acumulando abates.

O que você pode fazer se não houver problemas no servidor, mas seus desafios não estiverem funcionando?

Se não houver nenhum problema do lado do servidor relatado nas contas de mídia social do Fortnite, mas você ainda não conseguir completar seus desafios, há algumas etapas que você pode seguir.

As missões geralmente param de funcionar sempre que há um evento que atrai mais jogadores do que o normal, fazendo com que os servidores enfrentem dificuldades por um breve período. Enquanto esperar sempre funcionará no longo prazo, você não está sem opções.

Verifique novamente os requisitos do desafio. Alguns desafios exigirão que você entre em uma partida com um companheiro de equipe que você precisará convidar da lista de amigos. Embora a maioria das missões especifique o modo de jogo em que você será capaz de completá-las, algumas podem não informar. Verifique os guias online para garantir que você está tentando completar a referida missão no modo de jogo correto.

Saia do Fortnite para entrar novamente. Para eliminar a chance de erros visuais, saia do jogo completamente e entre depois para ver se a missão em questão ainda está listada como incompleta. O servidor pode falhar ao atualizar sua contagem de missões conforme você as completa devido à alta carga do servidor, e entrar novamente pode consertar isso.

Mude as regiões. Outra solução desesperada que você pode tentar é trocar de servidor para que você possa tentar completar suas missões em um menos lotado.

Relate o problema para a Epic. Se nenhum dos métodos acima parece funcionar para você e você ainda não consegue completar suas missões, você deve notificar a Epic sobre o problema. Você pode enviar uma mensagem direta para a conta de status do Fortnite no Twitter ou abrir um tíquete através da página de suporte. Mencione todas as etapas de solução de problemas que você tentou resolver junto com sua região de jogo e provedor de serviços de Internet. Um especialista de suporte deve entrar em contato com você com informações se foi um problema temporário ou as etapas para corrigir o problema se for algo do seu lado.



Você também pode verificar outros centros da comunidade e criar tópicos para ver se há outros jogadores que estão enfrentando o mesmo erro.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 19 de janeiro.