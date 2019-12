Como conseguir sabres de luz no Fortnite

O evento de Fortnite com tema de Star Wars mostrou um pequeno clipe do próximo filme A Ascensão Skywalker. Mas os fãs além de verem parte do filme, agora podem jogar como um Jedi.

Os sabres de luz são uma nova arma corpo a corpo que os jogadores podem usar nos mapas de Fortnite, e a espada laser é quase tudo o que você poderia querer.

The Brandalorian on Twitter Palpatine just gave everyone in #Fortnite lightsabers! https://t.co/VniilaATrH

Cada jogador recebeu um sabre de luz depois do clipe do filme e de um discurso do Imperador Palpatine. Logo em seguida o Star Destroyer que apareceu no céu saltou ao hiperespaço.

O movimento do sabre emite o efeito sonoro icônico enquanto você tenta cortar seus inimigos. Todos os jogadores presentes durante o evento escolheram a cor do seu sabre de luz antes da cena final, dando a eles um sabre de luz vermelho, azul, verde ou roxo quando o baú se abriu.

Como outras armas corpo a corpo em Fortnite, cada sabre tem a capacidade de causar dano quando você atinge um inimigo, mas também pode desviar a maioria das balas se você acertar um bloco corretamente. Isso adiciona um novo elemento ao jogo; jogadores que são bons o suficiente com a lâmina podem combater até atiradores de elite às vezes.

Você podia ver dezenas de jogadores dançando e jogando com a arma antes de começar a batalha com os outros ocupantes do servidor em uma corrida entre duas equipes para atingir 100 mortes. Foi uma luta de 100 jogadores com sabre de luz até o fim. É a primeira vez que algo assim acontece.

Onde encontrar sabres de luz em Fortnite

Em partidas reais, no entanto, você terá que encontrar baús especiais que tenham sabres de luz para você pegar.

Em vez de pegar uma das lâminas genéricas desses baús, você terá a chance de conseguir uma que foi usada por uma personagem de Star Wars. Luke Skywalker, Mace Windu e Kylo Ren são apenas algumas das opções que você pode encontrar espalhadas pelo mapa.

E, junto com os Sabres de Luz, os Storm Troopers foram colocados pelo mapa e você pode lutar contra eles. Você pode pegar seus Blasters derrotando-os ou encontrando locais de queda de Tie Fighters no mapa.

Essas armas lendárias e todos os desafios associados a elas permanecerão no jogo por oito dias, então é melhor você entrar agora e aproveitar o sonho da vida de crianças. Vá e consiga um Vitória Royale superando todos os outros jogadores no servidor.

Artigo publicado originalmente em inglês por Cale Michael no Dot Esports no dia 14 de dezembro.