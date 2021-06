Como conseguir o traje do Super-Homem na temporada 7 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

O trailer para o passe de batalha da sétima temporada do Capítulo 2 de Fortnite mostrou algumas das novidades que entraram no jogo com a nova temporada. Um dos destaques foi ninguém menos que o Super-Homem, que apareceu tanto no trailer de história quanto no trailer do passe de batalha.

Fortnite tem um longo histórico de colaborações com a DC Comics, mais recentemente nos quadrinhos do Ponto Zero. Mas o Homem de Aço ainda não tinha agraciado o jogo com sua presença até agora.

Se você for um dos fãs em busca do traje do Super-Homem para sua coleção, é bom saber algumas coisas antes de comemorar.

Como conseguir o traje do Super-Homem em Fortnite

No momento, não é possível habilitar o traje do Super-Homem que foi mostrado no trailer da temporada.

SUPERMAN IN-GAME SHOWCASE pic.twitter.com/yuqKg9zSai — FortTory – Fortnite Leaks & News 🛸 (@FortTory) June 8, 2021

O Super-Homem ficará disponível em 65 dias do início da temporada, segundo um contador na loja do jogo. Isso significa que você vai precisar esperar até 12 de agosto para poder usar o novo traje.

Além de parecer que vai ser necessário ter o passe de batalha para habilitar o traje, também parece que haverá missões especiais a concluir para fazer isso.

Também haverá estilos diferentes para o traje, incluindo um visual de Clark Kent, usando terno e óculos, e uma versão Sombra do Super-Homem, com seu uniforme clássico na cor preta. Além do traje, haverá uma asa-delta de capa, um acessório para as costas do Planeta Diário, uma ferramenta de coleta e uma tela de carregamento temáticas do Homem de Aço.

Enquanto isso, há vários outros itens para testar e desbloquear à medida que você avança no passe de batalha, à espera da chegada do herói.

Artigo publicado originalmente em inglês por Ryan Galloway no Dot Esports no dia 08 de junho.