Como conseguir o traje Batedora Galaxy e o envelopamento Galaxy de graça em Fortnite | Dot Esports Brasil

O novo traje Batedora Galaxy está chegando a Fortnite no final de semana e, de acordo com a Epic Games, será possível consegui-lo de graça.

O traje ficará disponível para compra quando chegar à loja, um tempo depois, mas os jogadores de Fortnite que usam dispositivos Android podem obtê-lo de graça ao jogar o jogo neste final de semana.

A Batedora Galaxy será concorrida quando chegar ao jogo, então você vai querer adicioná-la à sua coleção de Fortnite o quanto antes.

Saiba como obter o traje Batedora Galaxy e o novo envelopamento Galaxy de graça.

Como obter Batedora Galaxy de graça

O Campeonato Galaxy está aberto para os jogadores de Fortnite em dispositivos Android compatíveis. Para ser elegível, você precisa habilitar a autenticação de dois fatores na sua conta.

Quando estiver elegível, você precisa participar do Campeonato Galaxy, que acontece neste final de semana, em 25 e 26 de julho. É preciso atingir certas colocações no evento para adquirir o traje. As classificações necessárias para cada região são as seguintes:

América Latina: melhores 2.500

Europa: melhores 10.000

América do Norte – Leste: melhores 7.500

América do Norte – Oeste: melhores 2.500

Ásia: melhores 1.250

Oriente Médio: melhores 1.250

Oceania: melhores 1.250

Para obter o envelopamento, você só precisa participar de cinco jogos. Tanto o traje quanto o envelopamento ficarão disponíveis para compra na loja de Fortnite “no futuro”.

Artigo publicado originalmente em inglês por Scott Duwe no Dot Esports no dia 20 de julho.