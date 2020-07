Como conseguir o Pacote Comemorativo PlayStation Plus para Fortnite | Dot Esports Brasil

A Epic Games já se juntou a diversas empresas para levar conteúdo exclusivo aos usuários de formas diferentes. Mas os que jogam no PlayStation, sem dúvidas, tiveram acesso ao maior número de itens cosméticos gratuitos. É só ter uma conta com PlayStation Plus para adquirir as recompensas gratuitas.

Um novo Pacote Comemorativo PlayStation Plus gratuito pode ser obtido hoje para Fortnite. O pacote inclui três itens cosméticos: o Gesto “Apresentando…”, a Asa-delta Estratosfera e o Rastro de Fumaça Seta para Baixo

Saiba tudo sobre os itens e o que precisa fazer para consegui-los.

Gesto “Apresentando…”

É um item Raro cuja única descrição no jogo é “Faça com que todos saibam seu nome”. O gesto foi vazado por mineradores de dados na atualização v13.20 de Fortnite.

Asa-delta Estratosfera

A asa-delta Estratosfera foi vazada até antes do gesto “Apresentando…”, na atualização v13.00 de Fortnite. A asa-delta também é rara e diz que “algumas pessoas nasceram para voar” em sua descrição.

Captura de tela via Epic Games

Rastro de Fumaça Seta para Baixo

O rastro de fumaça é de raridade Incomum, diferentemente dos outros itens cosméticos do pacote. A descrição diz apenas “descendo?”.

Captura de tela via Epic Games

Para adquirir o pacote gratuito, você precisa de uma conta com PlayStation Plus. Tudo que você precisa fazer, porém, é abrir a PlayStation Store no seu console, procurar o pacote e fazer download e terá os cosméticos gratuitos.

Você também pode adquirir o pacote através do site da Playstation Store. Adicione-o ao carrinho, confirme e faça login no jogo.

O pacote comemorativo para jogadores de PlayStation só poderá ser adquirido hoje, 10 de julho.

Artigo publicado originalmente em inglês por Nádia Linhares no Dot Esports no dia 10 de julho.