Como conseguir Estrelas de Batalha mais rapidamente em Fortnite | Dot Esports Brasil

Cada temporada de Fortnite costuma ter um elemento único que a diferencia das outras. Embora as novas mecânicas de jogo e os eventos sejam importantes para isso, o Passe de Batalha deve ser o mais impactante na hora de fazer com que uma temporada seja memorável.

O tema geral dos trajes incluídos no Passe de Batalha permite que os jogadores reconheçam a temporada só de olhar para os itens. E desbloquear todos esses trajes pode ser o objetivo primário de muitos fãs ao longo de uma temporada de Fortnite.

Até a sétima temporada do Capítulo 2 de Fortnite, as recompensas eram habilitadas automaticamente ao subir o nível do passe. Com a sétima temporada, no entanto, você passa a ter a chance de desbloquear as recompensas que realmente quiser.

Se o seu objetivo for habilitar todas as recompensas do Passe de Batalha, vai ser preciso acumular o máximo possível de Estrelas de Batalha, a nova moeda do jogo, que é usada para desbloquear as recompensas do passe de batalha. Confira como conseguir o máximo possível de Estrelas de Batalha em menos tempo em Fortnite.

Tente conseguir o máximo possível de EXP nas partidas

Para conseguir Estrelas de Batalha, você vai precisar subir o nível do seu personagem. Isso significa que, do ponto de vista técnico, simplesmente jogar Fortnite é a melhor forma de conseguir Estrelas de Batalha. Mas é bom usar todas as estratégias possíveis para maximizar o seu ganho de EXP e isso começa com aspectos mais simples.

Colocação, tempo de sobrevivência e o número de eliminações que você conseguir em uma partida têm impacto na EXP que você consegue no fim da partida. Dependendo do seu estilo de jogo, é bom pensar em uma estatégia que garanta o máximo possível de EXP a longo prazo. Embora essas quantidades pareçam pequenas, elas fazem diferença com o tempo.

Eliminações : 50 de EXP pela primeira eliminação da partida, 20 de EXP por eliminação subsequente (com limite de sete eliminações).

: 50 de EXP pela primeira eliminação da partida, 20 de EXP por eliminação subsequente (com limite de sete eliminações). Sobrevivência : 17 de EXP por minuto após o primeiro minuto da partida, com limite de 14 minutos.

: 17 de EXP por minuto após o primeiro minuto da partida, com limite de 14 minutos. Colocação: 25 de EXP se acabar entre os 20 melhores, 100 de EXP para os 10 melhores e 300 de EXP pela Vitória Royale.

Com esses números em mente, você pode maximizar seu ganho de EXP sobrevivendo até os estágios mais avançados do jogo. Sobreviver garante colocações melhores, além de aumentar seu ganho de EXP por sobrevivência. Você também precisa abrir baús e caixas de munição, pois eles também concedem EXP. Embora alguns jogadores prefiram quebrar os baús em vez de abri-los, para conseguir os materiais, não é a melhor opção se você estiver buscando mais EXP por partida.

Não deixe de fazer os desafios

Boa parte das missões não exige que você faça nada de muito especial. Quando a temporada começar, você poderá concluir a maior parte das missões sem muito esforço. Ainda haverá, no entanto, algumas que pedem tarefas específicas.

Algumas delas podem parecer demoradas a princípio, mas você pode reduzir o tempo que leva para realizar as tarefas caso se prepare antes. Dê uma olhada, por exemplo, em guias no YouTube para as missões que estiver tentando fazer. Assim, você sempre vai saber aonde ir e o que fazer ao entrar na partida.

Priorizar as missões por sua raridade também pode ser uma boa estratégia para aumentar os seus ganhos por tempo. Tarefas Lendárias têm recompensas melhores que as outras, mas elas também podem ser um pouco mais difíceis de concluir.

Você precisa fazer todos os desafios semanais antes do fim da temporada para não perder a EXP, mas você terá também a opção de acumular as missões diárias. Ao fazer isso, será ativada a EXP Sobrecarregada na sua conta, que permite que você receba a EXP das missões diárias expiradas ao concluir novas missões.

Colete moedas de EXP

Fora algumas exceções, a Epic Games costuma plantar moedas de EXP pelo mapa de Fortnite a partir da sétima semana de cada temporada. Essas moedas também podem vir com seus próprios desafios, então pode compensar muito ir atrás delas.

Quando essas moedas começarem a aparecer pelo mapa, você deve encontrar alguns guias úteis online, ajudando a descobrir onde elas estão. Pode levar duas ou três partidas para conseguir todas as moedas, mas elas são uma fonte excelente de EXP adicional.

Compre níveis

Pode parecer uma espécie de trapaça, mas comprar todos os níveis é, de fato, a forma mais rápida de desbloquear todos eles sem precisar gastar muito tempo.

Se você comprar todos os níveis no início da temporada, terá acesso a todos os itens cosméticos antes que a maior parte dos jogadores consiga eles, economizando muito tempo.

Jogue com amigos

Jogar em grupo não aumenta o seu ganho de EXP em si, mas será essencial para concluir algumas das missões específicas para grupos. Convidar um amigo ou dois antes de fazer suas missões costuma ser uma boa ideia, porque sua comunicação será melhor, permitindo concluir as missões mais rapidamente.

Se alguém do seu esquadrão tiver um desafio que pede para abrir caixas de munição, os outros podem ajudar. O mesmo vale para você. Então vocês podem se ajudar para concluir o máximo possível de missões em uma só partida.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 08 de junho.