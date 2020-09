Como coletar Anéis Flutuantes no Castelo do Coral | Dot Esports Brasil

A quinta semana de desafios da quarta temporada de Fortnite Capítulo 2 está no ar, ajudando aqueles que tiverem o Passe de Batalha a desbloquear alguns dos melhores trajes da história do jogo. O Passe de Batalha desta temporada está cheio de heróis e vilões da Marvel, convocados para a ilha de Fortnite pelo Thor. O grupo vai enfrentar o Devorador de Mundos, Galactus, numa Guerra Interdimensional.

O Passe de Batalha aumentou a popularidade das missões semanais e dos murais, que já era alta na temporada passada. Os desafios que concedem EXP também são a única forma de desbloquear as missões Despertar, que você precisa completar para ter acesso aos poderes dos personagens da Marvel. Uma das missões da quinta semana pede que você procure Anéis Flutuantes no Castelo do Coral, ponto de interesse que surgiu quando o nível da água diminuiu na terceira temporada do Capítulo 2.

O Castelo do Coral é um local enorme e encontrar todos os Anéis Flutuantes pode dar trabalho, já que o lugar também é um pouco bagunçado, mas ainda é relativamente fácil.

Onde ficam os Anéis Flutuantes do Castelo do Coral na quarta temporada de Fortnite Capítulo 2?

Vá até o Castelo do Coral, que fica no canto superior esquerdo do mapa. O local pode ficar cheio na primeira semana do desafio, já que boa parte da comunidade de Fortnite estará tentando completar os desafios.

Anéis Flutuantes do Castelo do Coral | Captura de tela via Epic Games Anéis Flutuantes do Castelo do Coral | Captura de tela via Epic Games

O primeiro anel fica perto da parte inferior do local e em uma altura relativamente baixa. Você pode pousar nele ou construir um lance de escadas.

O segundo e o terceiro anéis ficam em cima de construções mais altas em direção ao meio do Castelo do Coral. As duas construções ficam acima do nome “Castelo do Coral” no seu mapa.

O último anel flutuante fica perto do Tubarão, mas ainda dentro do local, o que significa que você não precisa subir a cachoeira para encontrá-lo.

Recomendamos entrar em uma partida da Equipe Tumulto para completar o desafio, já que você começa com 150 de cada material e será mais fácil construir rampas e escadas para alcançar alguns dos Anéis Flutuantes. Os materiais a mais serão úteis também caso alguém decida atacar você, o que pode atrasar um pouco o seu objetivo.

Completar o desafio concede 25.000 de EXP. Ao coletar todos os Anéis Flutuantes, deve aparecer uma notificação no canto superior esquerdo da sua tela.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 23 de setembro.