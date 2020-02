Como “causar dano a Capangas” na temporada 2 de Fortnite Capítulo 2

Capangas são novos vilões não-jogáveis (NPCs) adicionados a Fortnite Capítulo 2 na temporada 2. Quando são eliminados, eles deixam cair alguns saques para ajudar você a alcançar sua Vitória Royale.

Um dos primeiros desafios da temporada 2 do Capítulo 2 é causar 2.000 de dano a Capangas.

Em alguns modos, como Equipe Tumulto, os Capangas raramente aparecem. Isso significa que é melhor entrar em outro modo, como o Solo, para aumentar suas chances de encontrá-los pelo mapa.

As novas áreas do mapa, como o Iate a nordeste ou a nova mansão no centro, parecem ter alto número de Capangas. Só tenha cuidado com outros jogadores que podem estar tentando conseguir abates enquanto você se preocupa com os Capangas.

Você vai precisar causar muito dano aos Capangas para completar o desafio, então prepare-se para se concentrar em conseguir abates nessas regiões ou fazer isso de forma secundária ao longo de várias partidas até atingir o objetivo.

Você vai conseguir muito XP, então pode valer a pena fazer isso logo para aproveitar bem as recompensas do desafio.

Artigo publicado originalmente em inglês por Adam Newell no Dot Esports no dia 20 de fevereiro.