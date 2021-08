Como assistir ao Rift Tour de Fortnite apresentando Ariana Grande | Dot Esports Brasil

A Epic Games está começando em agosto com uma colaboração que fará com que a pop star Ariana Grande faça uma aparição em Fortnite, apresentando cinco shows diferentes ao longo de três dias.

O evento terá os jogadores transportados pelas realidades mágicas do Rift Tour enquanto Ariana apresenta alguns de seus maiores sucessos.

Eventos como esse são raros no Fortnite, então você não vai querer perder a ação. Aqui está tudo o que você precisa saber sobre como sintonizar.

Como assistir Fortnite Rift Tour apresentando Ariana Grande

Imagem via Epic Games

Se você quiser participar da ação do Rift Tour, você precisa ter certeza de que o Fortnite está instalado e atualizado. Em seguida, prepare-se para participar da lista de reprodução do Rift Tour que irá ao ar 30 minutos antes de cada evento. Para garantir sua vaga, a Epic sugeriu que os jogadores se preparassem 60 minutos antes do evento. Você pode verificar uma lista de horários de exibição aqui.

Você pode encontrar a guia Rift Tour no topo da tela do menu Fortnite, que exibirá cada hora dos shows. No entanto, responder a esses horários não significa que você tenha um lugar garantido, então certifique-se de que está pronto para entrar na lista de reprodução quando ela for ao vivo.

Antes do evento, o traje da série Ícones de Ariana Grande estará disponível na loja em 4 de agosto. Também há muitas missões para fazer antes do show que vão render a você mais recompensas com o tema da estrela pop, que também pode ser encontrado na guia Rift Tour.

Artigo publicado originalmente em inglês por Preston Byers e Jerome Heath no Dot Esports no dia 02 de agosto.