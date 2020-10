Como alterar seu nome de usuário no Fortnite | Dot Esports Brasil

Os nomes de usuário desempenham um papel determinante em sua carreira no jogo. Não há vergonha em optar pela primeira coisa que vem à sua mente ao criar sua conta, mas ninguém vai querer se tornar um campeão mundial com um nome de usuário como “360noScope420BlazeIt”.

Se você acredita que tem a ideia perfeita para um nome, alterar seu nome de usuário no Fortnite é consideravelmente o processo mais simples pelo qual você passará em qualquer jogo online. Considerando que mudar seu nome costumava ser um recurso premium em títulos populares anteriores, os jogadores podem tirar vantagem de sua criatividade sempre que quiserem no Battle Royale da Epic Games.

O nome de usuário que aparece ao jogar Fortnite é o nome de exibição da Epic Games. Quaisquer alterações feitas em seu nome de exibição da Epic Games também alterarão seu nome de usuário em qualquer título que use o recurso dentro da Epic Games Store.

Aqui está tudo o que você precisa saber para mudar seu nome no jogo no Fortnite.

Como alterar seu nome de usuário no Fortnite e em outros títulos da Epic?

Existem algumas maneiras de mudar seu nome no Fortnite, você pode fazer isso através do site oficial do Fortnite ou do cliente da Epic Games. Estaremos examinando os dois.

Começando com o método do site, você precisará clicar no botão “Entrar” que deve estar localizado no canto superior direito da tela. Clique em não no prompt que aparecerá e pressione o botão “Entrar” que estará na parte inferior do menu de login.

Insira seus dados e faça login em sua conta. O processo de login deve direcioná-lo de volta à página principal, e seu nome de usuário aparecerá no canto superior direito da tela. Clique no seu nome e depois na opção “Conta” no topo do menu suspenso.

Seu nome de exibição estará na guia “Geral” e você poderá alterá-lo clicando no ícone de lápis ao lado dele.

Como alternativa, você pode entrar no inicializador da Epic Games e clicar em seu nome no canto inferior esquerdo. Clique em Gerenciar conta no menu que deve aparecer, e a página da Fortnite deve aparecer sozinha, navegando até a última etapa do método inicial.

Observe que você só pode alterar seu nome de usuário a cada duas semanas, então sempre haverá uma próxima vez para colocar esse nome super legal.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 01 de outubro.