Como agradecer ao Motorista do Ônibus em Fortnite

Você sente vontade de agradecer ao Motorista do Ônibus antes de entrar em uma partida de Fortnite: Battle Royale?

Por sorte, é bem simples e você só precisa apertar um único botão em um momento específico.

Ao entrar em uma partida pela primeira vez, você vai esperar por um tempinho enquanto o jogo procura pelo resto dos 100 jogadores livres. Depois que eles forem encontrados, o jogo transporta todos para o Ônibus de Batalha, acima do mapa da ilha.

Para agradecer ao Motorista do Ônibus, você precisa estar no Ônibus de Batalha, antes de pular para a partida, e clicar no botão “Agradecer ao Motorista do Ônibus”. O botão é o mesmo que você configurou para que apareça a roda de gestos.

Captura de tela via Epic Games

Por exemplo, no PC, o botão padrão é o B; nos consoles, o analógico para baixo, no caso de PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Já os usuários de celulares e tablets podem pressionar o botão de gestos no canto superior direito da tela quando estiverem dentro do Ônibus de Batalha para agradecer ao Motorista do Ônibus.

Se você não pressionar o botão antes de sair do Ônibus de Batalha, não vai conseguir agradecer e vai precisar começar outra partida para fazer isso.

Você vai saber que conseguiu quando uma mensagem com o seu nome aparecer no canto inferior direito da tela, dizendo que agradeceu ao motorista.

Artigo publicado originalmente por Adam Newell em inglês no Dot Esports no dia 28 de junho.