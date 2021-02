Como acertar um oponente em até 10 segundos após ativar a Disparada do Ponto Zero na temporada 5 de Fortnite Capítulo 2 | Dot Esports Brasil

Toda nova temporada de Fortnite traz alterações ao mapa e novas mecânicas para movimentar o jogo. É preciso ter boa mira e habilidade de construção para ganhar a tal Vitória Royale, mas também é bom se movimentar rapiadmente para ser um alvo mais difícil para os inimigos.

O jogo tem várias ferramentas de mobilidade por isso e a Epic adicionou mais uma com a temporada 5 do Capítulo 2. A Disparada do Ponto Zero é ativada ao consumir um dos cristais de cor rosa encontrados na parte do mapa que tem um deserto.

Será preciso usar sua ferramenta de coleta para destruir os cristais maiores, que concederão como recompensa cristais menores que podem ser consumidos ao interagir. Saltar duas vezes após consumir o fragmento de cristal impulsiona você no ar.

Essa mecânica já está no jogo há alguns meses e uma nova missão pede que os jogadores acertem oponentes em até 10 segundos após ativar Disparada do Ponto Zero. Você não deve encontrar nenhum problema para ativar a Disparada do Ponto Zero, mas encontrar um oponente nesse tempo pode ser uma tarefa difícil.

Confira como completar a missão o quanto antes.

Como acertar um oponente em até 10 segundos após ativar a Disparada do Ponto Zero em Fortnite?

Tendo em mente que a tempestade é imprevisível, você terá mais chances se entrar em uma partida de Equipe Tumulto. É mais provável que o centro do mapa esteja ativo nas partidas de Equipe Tumulto e você ainda terá um bom número de Cristais do Ponto Zero disponíveis.

Quando tiver inimigos no campo de visão e estiver sob o efeito de um Cristal do Ponto Zero, prepare sua arma e comece a correr e atirar. Acertar um oponente qualquer uma vez será suficiente para completar a missão.

Você também pode quebrar um cristal e ficar esperando na areia, só consumindo o fragmento quando encontrar um jogador. Assim, poderá aproveitar ao máximo seu Cristal do Ponto Zero.

Também é possível buscar um Peixe que tenha o mesmo efeito do Cristal do Ponto Zero. Mantenha o Peixe no seu inventário até encontrar um jogador, depois consuma e corra para tentar acertá-lo.

Artigo publicado originalmente em inglês por Gökhan Çakır no Dot Esports no dia 18 de fevereiro.